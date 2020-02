“ON AIR!” – TRANI: “Basta dare colpe all’ambiente, ma chi ci crede più”, GALOPEIRA: “Il messaggio di Fonseca era rivolto all’interno”, CORSI: “Friedkin deve presentarsi con un grande bomber”, ANGELONI: “Perchè la Roma non cerca Allegri?”

ULTIME NEWS AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Le parole di Fonseca? Io penso che abbia voluto dire questo: a Roma c’è pressione come qualunque città in cui si deve vincere. Ma a chi esulta dicendo che l’ambiante non esiste, ricordo che la questione non è la pressione ma le menzogne e l’ abitudine a fare in un certo modo. Petrachi ha fatto una conferenza stampa facendo nomi di testate e cosa succede ora? Si scrive che Petrachi rescinde il contratto, che Petrachi è ai margini… è o non è una cosa personale? … Il Gent è un’ottima squadra, sono una squadra che come livello è almeno come quello del Feyenoord che la Roma eliminò con grande fatica un paio di anni fa…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Ho deciso di cambiare medico di famiglia e affidarmi a Bangsbo…La Roma deve stare attenta stasera, se è quella che ha perso col Sassuolo fa una figuraccia col Gent…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “Fonseca nervoso? Pensa chi va a vedere le partite della Roma… In estrema sintesi, non me ne frega nulla di quello che ha detto ieri Fonseca, vedremo cosa dirà stasera il campo. Lui è bravissimo dal punto di vista comunicativo, è un campione di comunicazione. Lui e Petrachi sotto questo aspetto sono il bianco e il nero. Schick? Ieri fa una grande partita, sbaglia un gol, ma tiene da solo tutto l’attacco. Prende sei in pagella? Ma qui in Italia. Io ho letto i giornali tedeschi che gli danno tra il 6,5 e il 7…poi se faceva anche gol prendeva 8. Il 4 a 1 dell’Atalanta di ieri è un risultato falso, doveva finire 4 a 2 o anche 4 a 3…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Stasera spezziamo le reni al Gent, squadra belga di sconosciuti… La Roma li deve asfaltare… Friedkin? Quando si presenta qualcosa la deve fare. Non dico che deve comprare 50 giocatori, perchè sennò ci dicono che siamo matti a chiedergli subito troppi giocatori, ma almeno un bomber lo deve portare… Icardi non è proprio un sogno, ma Dzeko-Icardi non sarebbero male…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Le parole di Fonseca? A me risulta che qualche giornalista ieri abbia esultato come per dire: “Ah! Lo vedete che l’ambiente non esiste solo qui!“. Innanzitutto cosa caspita vi esultate, che Fonseca via ha dato dei bugiardi… E così nel giro di una settimana vi siete fatti dare dei bugiardi dal ds e poi dall’allenatore della Roma… Fonseca dice che la pressione esiste da tutte le parti, ma il messaggio che manda è all’interno…sprona giocatori, ma anche dirigenti, a essere più forti di questo…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Noi ogni volta che perdiamo diamo la colpa dell’ambiente…ma chi ci crede. Conte voleva venire alla Roma proprio per l’ambiente. Qui su Twitter diventa un idolo Petrachi perchè insulta i giornalisti, pensa che povertà…è tutta gente che non ha nome, sono piccoli conigli… Noi partiamo ogni anno convinti di avere la rosa migliore, ma io penso che anche l’Atalanta abbia una rosa migliore della nostra…”

Camilla Spinelli (Roma Radio): “La superficialità con cui si racconta la Roma è disarmante, è questo il vero problema. E’ vero che Fonseca dice che la pressione c’è in tutti i grandi club, ma dice anche altre cose. Dice che a Roma c’è una negatività che lui non ha mai visto o percepito in nessuna altra città. E che è troppo semplice sparare ora sulla Roma, quando le cose vanno male, inventandosi colloqui di colloqui e giocatori che vogliono cambiare la tattica dell’allenatore, e cavolate di questo tipo…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Fonseca a partita in corso non mi sembra un grande stratega. Zeman? Ora prenderà la solita vagonata di insulti perchè ha detto una banalità… Lui ti dice che Fonseca parla di squadra coraggiosa, e invece in campo si vede un’altra cosa. Zeman sta descrivendo una realtà, la Roma sembra una squadra diversa da quella che vorrebbe Fonseca. Se poi è colpa sua, se è colpa dei giocatori, se non ci riescono, questo è un altro discorso. Ma in questo momento la Roma non è la squadra che ha in mente Fonseca, e mentre prima qualcosa si vedeva, ora ti sembra una squadra piatta… Con tutto il rispetto per Fonseca, mi domando: ma Allegri perchè può andare al Milan, e invece non può essere cercato dalla Roma?…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “La Roma secondo me può vincere l’Europa League. Detto questo, se a fine stagione la Lazio arriva terza e la Roma vince l’Europa League…è uno scenario possibile? Questo per farvi capire come è strano il calcio. Noi a dicembre facevamo la tabella scudetto e ora, a febbraio, diciamo che saremo eliminati dal Gent perchè non siamo in grado di superarli. Ed è altrettanto possibile che questa diventi la stagione più trionfale degli ultimi anni perchè festeggeremmo la mancata vittoria della Lazio e la vittoria dell’Europa League…Sarebbe uno scenario possibile? Sì. Sarebbe uno scenario sconvolgente? No, perchè la Roma è una squadra in grado di vincere l’Europa League…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quella di stasera può essere un’occasione per rialzare la testa. Questa sera occorre tanta concentrazione, perché le squadre come il Gent non hanno niente da perdere. La Roma deve raddrizzare la stagione, e onorare al meglio l’Europa League che potrebbe riservare delle belle soddisfazioni. Non vedo grandi avversarie nel cammino verso la finale. Occorre l’ambizione di arrivare più avanti possibili. Stasera serve un’altra Roma…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Haland? La Roma lo ha scartato quando c’era Monchi, lo sanno anche i sassi. E hanno preferito spendere 6 milioni per prendere Bianda, che non si sa nemmeno più se è un calciatore… Questo ragazzo norvegese si conosceva benissimo da due anni. Avete visto che velocità che ha nonostante sia un gigante? Sembra Bolt…e poi la palla la butta sempre dentro. Ma come si fa a sbagliare un giocatore così? E poi comprano delle schiappe incredibili… Il Gent? La Roma ha le potenzialità per arrivare fino in fondo all’Europa Lague, ma di certo non può fermarsi contro il Gent altrimenti chiudiamo tutto… Però più che dall’avversario dipende dalla Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La partita di stasera è un’opportunità, in questo momento non ha altro visto che in campionato ha sei punti e mezzo dall’Atalanta. E’ difficile arrivare in fondo all’Europa League, ma la Roma ci deve provare…”

