Calciomercato Roma, le alternative a Rios: El Ayanoui in pole, spunta Bissouma

Il sogno si chiama Richard Rios, ma la realtà – al momento – è una trattativa complessa. Il centrocampista colombiano del Palmeiras resta il primo nome sulla lista di Gian Piero Gasperini per rinforzare la mediana giallorossa, ma il puzzle che circonda il suo cartellino, diviso tra quattro soggetti (Palmeiras, Guarani, Flamengo e lo stesso giocatore), sta complicando i piani della Roma. Oltre alla richiesta da 30 milioni, la presenza di numerosi intermediari e commissioni pesanti sta rallentando l’affare.

Per questo, mentre si continua a trattare con il club paulista, Massara ha già attivato i piani B. Il primo nome è quello di Neil El Aynaoui, 24enne del Lens, già seguito da settimane e considerato tra i profili più compatibili con l’idea tattica di Gasperini. Le richieste dei francesi si aggirano anch’esse sui 30 milioni, ma la trattativa è considerata molto più lineare: niente quote da distribuire, né incastri complessi con altri club. La Roma ha già avviato nuovi contatti e resta vigile.

L’altro profilo seguito con interesse è quello di Yves Bissouma, centrocampista del Tottenham, accostato alla Roma in più occasioni. Il maliano non rientra più nei piani tecnici degli Spurs e potrebbe partire in prestito, ma l’alto ingaggio rappresenta un ostacolo. Inoltre, la priorità del giocatore resta al momento la Premier League.

Il centrocampo giallorosso è un cantiere aperto: Rios resta il primo obiettivo, ma la Roma studia le contromosse. Perché Gasperini ha chiesto rinforzi il prima possibile, e Massara è al lavoro per non restare con le mani vuote.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero