Ferguson dice sì: la Roma lo aspetta, si ragiona su un diritto di riscatto. E Højlund resta una tentazione

Il primo colpo in attacco per la Roma di Gasperini è praticamente servito. Dopo settimane di contatti, Evan Ferguson ha detto sì. L’attaccante irlandese, classe 2004, ha accettato la corte dei giallorossi, preferendo Trigoria ad altre destinazioni. L’accordo col Brighton è in via di definizione: si lavora su un prestito secco, con l’ingaggio (circa 1,8 milioni) interamente a carico della Roma. Resta da capire se ci sarà margine per inserire un diritto di riscatto, ipotesi su cui si continua a ragionare.

Ferguson rappresenta una scommessa ad alto potenziale. Due anni fa era considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo, poi un brutto infortunio ne ha rallentato la crescita. Adesso, la Roma lo prende per rilanciarlo, contando sulla capacità di Gasperini di valorizzare giovani da forgiare. Il suo fisico, la capacità di attaccare la profondità e l’intelligenza tattica ne fanno il profilo ideale per il nuovo corso giallorosso.

Ma Ferguson potrebbe non essere l’unico volto nuovo in attacco. Sul taccuino di Massara c’è anche il nome di Rasmus Højlund, vecchio pupillo di Gasperini ai tempi dell’Atalanta. Il danese, oggi al Manchester United, non ha vissuto una stagione esaltante e potrebbe lasciare l’Inghilterra. La Roma è interessata, ma tutto dipenderà da un’eventuale uscita di Dovbyk, che non convince totalmente Gasperini e resta in bilico.

L’ucraino ha una valutazione a bilancio vicina ai 30 milioni, e una cessione a titolo definitivo non è semplice. Più percorribile l’ipotesi di un prestito, ma per ora la società non ha affondato. Se si sbloccherà qualcosa, allora Højlund potrebbe diventare un’opzione concreta. Ad oggi, però, è Ferguson il rinforzo più vicino, e salvo sorprese sarà lui il volto nuovo del reparto offensivo già all’inizio del ritiro.

