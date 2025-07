Intrigo Rios: è il preferito di Gasp, Massara al lavoro per sciogliere la matassa

È il centrocampista più chiacchierato del mercato giallorosso e uno dei primi nomi indicati da Gian Piero Gasperini per costruire la sua nuova Roma. Richard Rios, 24 anni, in forza al Palmeiras, è molto più di una suggestione estiva: è un obiettivo concreto, inseguito con decisione da Massara e graditissimo al tecnico piemontese.

La Roma è pronta a fare un investimento importante. Dopo settimane di sondaggi e interlocuzioni, i giallorossi hanno messo sul piatto un’offerta da 30 milioni complessivi, con una parte fissa di oltre 22 e una serie di bonus per avvicinare la richiesta del club brasiliano. Offerta già in linea con le aspettative del Palmeiras, che detiene il 70% del cartellino. Il resto è spezzettato tra Guarani (14%), Flamengo (6%) e lo stesso giocatore (10%), un mosaico di interessi che complica la chiusura dell’affare.

Rios, dal canto suo, ha già detto sì alla Roma, preferendola anche ad altre opzioni come Porto e Zenit. Ha trovato l’accordo per un contratto quinquennale da circa 2,6 milioni di euro a stagione e aspetta solo il via libera per trasferirsi nella Capitale. Ma la trattativa è tutt’altro che lineare: oltre alla distribuzione economica del cartellino, ci sono numerosi agenti e intermediari coinvolti, ciascuno con propri mandati e richieste di commissione che stanno rallentando l’intesa definitiva.

Eppure la Roma non vuole mollare: Gasperini considera Rios il perfetto interprete per il ruolo di mediano dinamico, capace di fare filtro, ma anche di inserirsi e creare superiorità. Il suo profilo, cresciuto con continuità al Palmeiras e protagonista anche al Mondiale per club, ha tutto per diventare un punto fermo del nuovo ciclo. La trattativa continua, resta da capire se la matassa potrà essere sbrogliata.

