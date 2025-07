La Roma svolta a destra: c’è Wesley

Dopo anni di tribolazioni, la Roma si prepara alla fatidica svolta a destra. Il nome in cima alla lista dei desideri di Gasp è quello di Wesley Vinícius França Lima, laterale brasiliano classe 2003 del Flamengo, individuato come profilo ideale per garantire corsa, spinta e intensità.

Il gradimento dell’allenatore è totale: Gasperini lo aveva già scelto ai tempi dell’Atalanta, quando l’affare saltò in extremis a causa di modifiche unilaterali nelle clausole da parte del club carioca. Ora, però, le condizioni sembrano favorevoli: la Roma ha trovato un accordo con il calciatore, che ha rifiutato un’offerta economicamente molto più ricca dello Zenit pur di vestire la maglia giallorossa e mettersi finalmente a disposizione del tecnico piemontese.

La trattativa con il Flamengo è entrata nel vivo. La prima offerta da 20 milioni di euro è stata formalizzata, ma la società di Rio continua a chiederne 25, cifra ritenuta congrua anche alla luce della proposta ricevuta dai russi. La Roma, forte della volontà del giocatore e di un’intesa già raggiunta sull’ingaggio, punta a chiudere con una nuova proposta strutturata sui bonus, cercando di anticipare l’interesse – ancora latente ma insidioso – di club come il Manchester City.

Un altro ostacolo da aggirare è rappresentato dalla complessa architettura della trattativa, con più agenti coinvolti e un grande investitore alle spalle. Ma Massara è al lavoro da giorni con colloqui diretti col ds del Flamengo, José Boto, e confida di poter chiudere entro la fine del weekend, magari consegnando il primo rinforzo a Gasperini già in vista del raduno.

