Calciomercato Roma, le ultime della giornata: Aouar e Lukic tornano in lizza, sirene inglesi per Abraham e Zaniolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A tre giorni dalla riapertura del calciomercato continuano ad arrivare spifferi e indiscrezioni sui possibili affari in vista del prossimi gennaio.

Per quanto riguarda la Roma oggi sembra essere meno calda la pista Frattesi, complici le dichiarazioni di Carnevali che ha parlato di offerte dalla Premier per il centrocampista.

Tra Roma e Sassuolo permane una certa distanza sia sulla valutazione fatta per il centrocampista neroverde che per quelle di Bove e Volpato, i due giovani che gli emiliani vorrebbero inserire nell’affare: Carnevali valuta gli ex primavera sui dieci milioni, la Roma quasi il doppio.

Per questo motivo tornano in ballo i nomi di Houssem Aouar del Lione e Sasa Lukic del Torino, entrambi corteggiati da Pinto e in uscita dai rispettivi club. Per il primo occorrerà pagare una sorta di buonuscita ai francesi (circa 4 milioni) mentre per il secondo è possibile uno scambio con Kumbulla, anche se l’interesse dei granata per Shomurodov può aprire nuovi scenari.

Sul fronte uscite invece Pinto guarda in Inghilterra: il Fulham tratta per Karsdorp, mentre il Manchester United ammicca in direzione di Abraham già da questo gennaio. C’è poi il Newcastle che, per giugno, continua a seguire Zaniolo con vivo interesse: al momento però il 22, in caso di addio alla Roma, preferirebbe restare in Italia.

Fonti: Tuttomercatoweb.com / Calciomercato.it / Corriere della Sera