LIVE! Roma-Viterbese: il primo tempo si chiude 2 a 0, in gol Pellegrini e Zaniolo

AS ROMA NEWS – La Roma scende in campo questa mattina a Trigoria per l’ultimo test amichevole a porte chiuse contro la Viterbese prima della ripresa del campionato.

I giallorossi sfideranno la formazione laziale, terzultima nel campionato di Serie C, come sorta di prova generale per la partita di mercoledì 4 gennaio (ore 16:30) contro il Bologna.

Stando alle prime indiscrezioni che arrivano da Calciomercato.com in questi minuti, Mou ha iniziato il test di oggi riproponendo la difesa a tre. Questa la formazione iniziale dei giallorossi:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Smalling; Celik, Tahirovic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo.

Il primo tempo si è concluso col punteggio di 2 a 0 in favore dei ragazzi di Mourinho: sono andati in gol Pellegrini e Zaniolo.

(SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI)