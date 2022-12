“ON AIR!” – PUGLIESE: “Frattesi vuole solo la Roma”, MAGNI: “Problema per il Sassuolo che si riproporrà sempre”, MATTIOLI: “A Mou serve un regista, non lui”, FERRETTI: “Una telenovela? No, una rottura di…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Andrea Pugliese (Rete Sport): “L’avvocato di Karsdorp sa che la Roma chiede una cifra impossibile per cedere l’olandese, nessuno ti dà 10 milioni per lui, non te li davano nemmeno prima, figuriamoci adesso. Alla fine penso che si troverà una soluzione, se non si arriverà alla cessione si potrebbe anche andare avanti civilmente fino a giugno… Le parole di Carnevali su Frattesi? Fa parte della strategia dialettica, sta cercando di mettere fretta alla Roma, forzare la mano e farle abbassare certe pretese. Carnevali sa bene che il giocatore vuole solo la Roma, non c’è altra soluzione per il giocatore: non c’è Inter, Napoli o Premier. Certo, se un domani lo chiamasse il City…ma non credo sia quello il livello delle squadre che lo stanno cercando dall’Inghilterra. Io sono convinto che Frattesi possa venire alla Roma, che sia un gioco delle parti e che vadano trovati solo gli incastri giusto. Ma non a gennaio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quello che dice Dionisi di Frattesi è roba seria, che hanno messo un sacco di tempo per recuperarlo mentalmente perchè questa estate stava più fuori che dentro…questo è un problema che per il Sassuolo si riproporrà sempre. Se a gennaio o a giugno non riuscirà a venire alla Roma, loro ogni volta ci dovranno mettere tre mesi per recuperarlo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Quella con Frattesi non sta diventando una telenovela, ma una grande rottura de cojoni…è da l’estate scorsa che stiamo parlando di questa storia. Se il giocatore in estate era così deluso dal fatto di non essere andato alla Roma significa che qualcuno gli aveva detto: “Stai tranquillo che vieni da noi”. E se dico “noi” capite il riferimento a chi è diretto. Poi la Roma non ce l’ha fatta perchè il Sassuolo non ha abbassato le sue pretese. Io penso che Frattesi si sia nuovamente ripromesso alla Roma, poi però bisogna vedere se c’è la possibilità…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Frattesi non è Scholes, ma è un giocatore importante, e più gioca bene e più attirerà le attenzioni delle squadre. Il punto è quanto il giocatore sarà fedele alla sua intenzione di tornare alla Roma. Magari un giorno lui capisce che non c’è la possibilità e decide di andare altrove…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Contro il Bologna la Roma potrebbe tornare con la difesa a quattro con Ibanez-Smalling coppia centrale. Belotti è stato un arrivo molto acclamato ma invece ha deluso. Solbakken di contro, che arriva in sordina, magari potrebbe rivelarsi un successo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Frattesi? Non lo farei, a gennaio rischi di non dare valutazioni giuste. Aspetterei più avanti e vedere l’evoluzione di Wijnaldum. Nessuno si vuole infilare in situazioni quando di disponibilità ce n’è poca. E il Sassuolo deve anche tenere d’occhio la classifica, non è messa benissimo. Se il costo di Frattesi è accettabile va bene, altrimenti aspettiamo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Per il Sassuolo Frattesi vale 30 milioni, per i Friedkin no e secondo me fanno benissimo… Frattesi 30 milioni, ma dai… E’ un buon giocatore, ma non risolve i problemi della Roma in mezzo al campo. Wijnaldum e Frattesi sono il giorno e la notte. Come Frattesi nel mondo ce ne sono tanti, non è uno che ti determina, non ti fa fare il salto di qualità…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Frattesi è un buon giocatore che però non serve alla Roma. Non sarebbe così fondamentale da giustificare una spesa del genere. Alla Roma serve un cervello pensate, il Pizarro della situazione, uno che sappia costruire, un coordinatore che gestisca i compagni. Con Frattesi prenderesti un buon giocatore che non ti dà quello di cui avresti bisogno…”

