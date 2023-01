Abraham riparte dalla panchina: cinque mesi per riprendersi la Roma

AS ROMA NEWS – Meno tre alla tanto attesa ripartenza del campionato. La Roma ricomincia dal Bologna e da un Olimpico al solito sold-out e pronto a riabbracciare la squadra con tutta la sua passione.

Josè Mourinho sembra intenzionato a modificare qualcosa, ma per assistere a un cambio di modulo bisognerà aspettare ancora qualche settimana, quando l’identità della “nuova” Roma sarà più chiara. Il rientro di Wijnaldum, l’aggiunta di Solbakken e i possibili cambiamenti portati dal mercato di gennaio potrebbero rendere diversa la rosa a disposizione di Mou.

Nel breve periodo però lo Special One sembra intenzionato a proseguire sulla strada del più collaudato 3-4-2-1, che sarà reso però più brillante dal rientro di Paulo Dybala e dal recupero di Pellegrini. La Roma avrà dunque più qualità in avanti, e questo dovrebbe permettere alla squadra di essere offensivamente più incisiva.

Il grande punto interrogativo di questa ripartenza è Tammy Abraham. L’inglese non sembra più essere un punto fermo di Mourinho: nei test amichevoli di questa lunga pausa il tecnico portoghese ha deciso spesso e volentieri di tenerlo in panchina nonostante in rosa non avesse a disposizione Belotti, suo sostituto naturale.

Zaniolo, ma anche lo stesso Dybala, sono pronti ad occupare il ruolo di falso nove alla ripresa del campionato, mandando l’inglese in panchina. Con il rientro della Joya infatti i posti in attacco cominciano a scarseggiare: nel 3-4-2-1, c’è spazio solo per tre lì davanti. E considerando l’argentino e Pellegrini come intoccabili, ci sarebbe posto solo per uno tra Abraham e Zaniolo. Sempre che Mou non decida di riportare il capitano a centrocampo.

Al momento Abraham parte più indietro di tutti. Le ultime prestazioni non hanno di certo incantato, e anche nelle amichevoli di queste settimane l’inglese è sembrato sotto tono. Qualche timido segnale di ripresa c’è stato in queste ultimissime uscite, ma se sarà bastato a salvargli il posto lo scopriremo a ridosso delle 16:30 del prossimo 4 gennaio.

Le voci di mercato riguardanti l’inglese già impazzano: il Manchester United, affermano oltremanica, sarebbe pronto a farsi avanti per riportarlo subito in Premier. Spifferi che, al momento, lasciano il tempo che trovano. Abraham non si muoverà da Trigoria almeno fino a giugno. Non è il momento di pensare al calciomercato, a parlare ora deve essere solo il calcio giocato.

Ci sono altri cinque mesi di fuoco a disposizione dell’inglese per trasformare i fischi delle ultime apparizioni in applausi scrocianti. Tammy ha intenzione di invertire il senso di marcia di questa stagione, e ha tutte le qualità per farlo. Parola al campo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini