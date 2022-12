Frattesi-Roma, arriva lo stop dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Frenata, anche brusca, sul ritorno di Davide Frattesi a Trigoria. Il giocatore spinge, la Roma pure, ma a frenare sono…i Friedkin.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i texani hanno detto no all’eventualità di spese extra per l’acquisto del calciatore a gennaio: i paletti imposti dal Fair Play Finanziario e dal settlement agreement stabilito con la Uefa non possono essere sforati.

Tiago Pinto sta dunque cercando di ovviare alla mancanza di cash con i soldi che la Roma spera di ricavare dalle cessioni di Shomurodov (Torino) e Karsdorp (Fulham), oltre che dalla possibilità di inserire i giovani Bove e Volpato nell’affare col Sassuolo.

Che però, per bocca di Carnevali, ha nuovamente gelato i giallorossi parlando di offerte per Frattesi provenienti dalla Premier. Parole che servirebbero forse, aggiunge La Repubblica, a “stanare” la Roma e far uscire allo scoperto i giallorossi in tempi ragionevoli. Il braccio di ferro continua.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica