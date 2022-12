Dybala, provino superato: ok per il Bologna. E c’è anche Solbakken

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala subito in campo. L’argentino non ha voluto perdere altro tempo e appena atterrato nella Capitale si è presentato a Trigoria e si è rimesso agli ordini di Mourinho.

Ieri la Joya ha svolto un allenamento individuale piuttosto blando voluto dal tecnico portoghese: Mou ha voluto capire in che condizioni fosse Dybala a una settimana dalla partita contro il Bologna.

Test superato: la sorta di provino effettuato ieri al Fulvio Bernardini dall’argentino ha dato i risultati sperati e il giocatore sarà regolarmente a disposizione di Mourinho per la ripartenza del campionato.

Ieri poi nella Capitale si è rivisto anche Ola Solbakken. Il norvegese scalpita, ma potrà varcare i cancelli di Trigoria solo dal 2 gennaio, quando il contratto col Bodo/Glimt sarà definitivamente concluso.

L’attaccante si è allenato duramente nei giorni scorsi per farsi trovare subito pronto da Mourinho. Difficile però che in soli due giorni possa convincere il suo nuovo allenatore a farlo giocare contro il Bologna. Più probabile che Solbakken possa essere aggregato al gruppo e cominciare ad assaporare dalla panchina l’atmosfera magica dell’Olimpico.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / La Repubblica