Karsdorp, gli insulti dei tifosi e la cessione al Fulham: storia ai titoli di coda

AS ROMA NEWS – La Roma e Karsdorp si stanno lasciando nel peggiore dei modi. Arrivando a ricorrere alle vie legali dopo i comportamenti giudicati poco professionali da Mourinho e dallo sfogo del tecnico davanti alle telecamere al termine della partita di Sassuolo.

Pur decidendo, in accordo con il tecnico, di reintegrare il giocatore in rosa, la società giallorossa non intende perdonare l’assenza di Karsdorp alla ripresa degli allenamenti a fine novembre e nella tournée giapponese: è stata avviata dalla Roma la procedura di arbitrato prevista dal contratto collettivo dei calciatori.

L’obiettivo è multare il terzino di un importo superiore a quello del 5% di una mensilità lorda, stabilito come limite massimo dalle norme per le multe ai tesserati. Sarà quindi il Collegio Arbitrale a decidere, con un “arbitro” nominato da ognuna delle due parti e un presidente indipendente che entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio dovrà emettere un lodo per risolvere la controversia, con una possibile coda in Corte d’Appello.

Karsdorp ha giustificato la sua assenza agli allenamenti con motivi di salute, denunciando uno stato di stress emotivo in seguito all’assalto di un gruppo di tifosi sotto la sua abitazione a Casal Palocco dopo la partita con il Sassuolo: “Vattene, infame”, gli avrebbero gridato i tifosi sulla scia di quanto aveva dichiarato Mourinho al termine della partita pareggiata a Reggio Emilia.

Insulti che si sarebbero ripetuti anche in aeroporto, quando il terzino aveva deciso di tornarsene in Olanda: Karsdorp è venuto a contatto con dei tifosi che lo avrebbero rimproverato davanti ai familiari spaventati. Gli “agguati” dei tifosi sono stati trascritti in una denuncia contro ignoti presentata alle autorità dal calciatore, che ha poi accettato di tornare a Roma per sottoporsi alla visita medica richiesta dal club.

Dal ritiro in Algarve in poi il caso sembrava rientrato, con il giocatore regolarmente impiegato da Mourinho nelle amichevoli, poi però sono arrivate le parole del suo legale che hanno spiazzato la Roma e messo di fatto una pietra tombale sulla possibile permanenza in giallorosso.

Tiago Pinto in queste ore è impegnato in una trattativa non facile con il Fulham, interessato al terzino: il gm parte da una richiesta di 12 milioni, ma per 5-6 l’affare si farà. L’unica condizione necessaria e sufficiente per la buona riuscita dell’operazione è che la formula sia quella del trasferimento a titolo definitivo. Poi la storia tra la Roma e Karsdorp si potrà considerare conclusa per sempre.

