Mou fa le prove generali del 4-2-3-1: oggi il test con la Viterbese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Questa mattina a Trigoria, lontano da occhi indiscreti, Josè Mourinho farà le prove generali per Roma-Bologna nel test amichevole che giocherà alle 11:30 (a porte chiuse) contro la Viterbese, squadra che milita in serie C.

L’arrivo di Solbakken, il rientro di Dybala e quello imminente di Wijnaldum permetteranno allo Special One di cambiare definitivamente pelle alla Roma e di tornare progressivamente alla difesa a quattro e al 4-2-3-1 tanto caro al portoghese.

In quel caso, tra i centrali difensivi, a rischiare sarebbe Gianluca Mancini: l’ex Atalanta è sempre stato un fedelissimo del tecnico che, però, in questa stagione, quando ha cambiato modulo lo ha sempre sacrificato. L’allenatore portoghese si fida di Mancini ma, con la difesa a quattro la squadra ha più peso offensivo e può esprimere al meglio le proprie qualità.

L’amichevole di oggi sarà importante in tal senso: qualora la Roma partisse nuovamente a quattro dietro il segnale sarebbe inequivocabile. Il cambiamento nella testa di Mou c’è, vedremo quanto tempo ci vorrà per realizzarlo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero