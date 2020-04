Calciomercato Roma, le ultime: Raiola spinge Berghuis verso Trigoria. Piace il giovane Nachev del Levski Sofia

AS ROMA NEWS – Steven Berghuis potrebbe essere il prossimo rinforzo per l’attacco della Roma. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, l’ala olandese in forza al Feyenoord che fa parte della scuderia di Mino Raiola.

L’agente spinge per portare l’attaccante alla Roma, con cui vanta ottimi rapporti. La concorrenza per l’esterno 28enne è però alta: l’ala olandese quest’anno ha vissuto una stagione eccezionale totalizzando 15 gol e 7 assist.

Ma Petrachi va anche a caccia di giovani promesse. Come riporta il portale bulgaro Sportlive.bg, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Daniel Nachev, talento classe 2003 in forza al Levski Sofia.

Si tratta di un ragazzino di appena 17 anni, centrocampista bulgaro sui cui si segnala anche l’interesse di Rangers e Genoa.

Fonte: Sportlive.bg