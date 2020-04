Coronavirus, il bollettino di giovedì 9 aprile: crescono i contagi ma cala la pressione sugli ospedali. Locatelli: “Dato da non sottovalutare in vista della fase 2”

ALTRE NOTIZIE – Come di consueto la Protezione Civile ha comunicato in conferenza stampa il bollettino del giorno sull’emergenza Coronavirus con tutti i dati della giornata di oggi, giovedì 9 aprile.

Il numero dei contagi sale di 1.615 (4.204 nuovi positivi rispetto a ieri), ma calano i pazienti ricoverati e quelli in terapia intensiva. I nuovi decessi sono 610. Il numero dei guariti si incrementa di 1.979.

Il professor Locatelli ha spiegato in conferenza stampa: “Negli ultimi 5 giorni, ben 4 si sono conclusi con un numero negativo di pazienti ricoverati rispetto al precedente, compreso quello odierno. C’è stato inoltre un calo degli ultimi 5 giorni su 5 invece dei pazienti in terapia intensiva. Questa è una cosa che quando si parla di fase due viene sottovalutata, ma il calo della pressione sarà utile nell’ottimizzare la gestione dei malati non affetti da Covid 19.

L’altro dato che merita una sottolineatura oggi, seppur il numero di decessi resti importante, è che ci sono dieci regioni del centro-sud e Bolzano in cui il numero dei morti è inferiore alle dieci unità“.

