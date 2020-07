Calciomercato Roma: l’Inter non riscatterà Moses, la Roma ci pensa

CALCIOMERCATO AS ROMA – Dopo 6 mesi in prestito all’Inter, il futuro di Victor Moses, fortemente voluto da Antonio Conte, molto probabilmente non sarà a Milano, specie se si considera l’arrivo in nerazzurro di Hakimi.

L’esterno nigeriano di 29 anni, attualmente di proprietà del Chelsea, potrebbe però restare in Italia. Ci starebbe pensando la Roma, alla ricerca di un’alternativa sulla corsia di destra a Bruno Peres.

Stando a quanto riporta il portale calciomercato.it, infatti, ci sarebbero stati già dei contatti esplorativi tra il Chelsea e i giallorossi.