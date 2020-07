Vertonghen o Rugani, ora la Roma si muove per le alternative in difesa

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Sui giornali di oggi il tema caldo è il riscatto di Smalling da parte della Roma che nelle ultime ore sembra essersi complicato. Il Manchester United non sembra intenzionato a fare sconti e i giallorossi sono fermi alla loro proposta di 14-15 milioni per l’acquisto a titolo definitivo.

A questo punto l’acquisto del centrale inglese sembra essere a rischio. Un problema per Fonseca, scrive oggi il “Corriere dello Sport” (G. Marota), che potrebbe non avere il pilastro della difesa giallorossa per la prossima Europa League, obiettivo centrale per la Roma dopo un campionato mediocre.

Entro il 3 agosto i giallorossi devono consegnare la lista Uefa e i club torneranno a parlarsi del weekend per risolvere la situazione. A questo punto tornano di moda le alternative: Vertonghen svincolato proposto da Baldini resta il profilo più caldo, ma anche Daniele Rugani, che lascerà la Juventus, potrebbe tornare di moda. I bianconeri chiedono 15 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport