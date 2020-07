Tor di Valle a Vitek, firma imminente. L’acquisto dei terreni scatenerà l’effetto domino per lo stadio

ULTIME NEWS AS ROMA – “Tor di Valle a Vitek, forma imminente“, titola oggi il Corriere dello Sport (M. Filacchione). Quando tutta questa vicenda era appena cominciata, il magnate ceco non sfiorava neanche i meandri dell’immaginario. Ora diventa un nodo chiave e potrebbe innescare un effetto domino positivo per la costruzione dello stadio della Roma.

Entro la fine del mese, scrive infatti il quotidiano sportivo, è prevista la firma per l’acquisto dei terreni da Eurnova da parte di Vitek. Una vicenda che farebbe uscire di scena Parnasi e convincerebbe i più oltranzisti grillini a votare si al progetto.

Domate le rivolte interne la Raggi potrà così portare la Convenzione Urbanistica al voto del Consiglio, decisivo per la prima pietra. L’obiettivo è arrivare all’approvazione entro settembre.

Fonte: Corriere dello Sport