Juan Jesus, addio Roma: c’è il contatto col Parma

AS ROMA NEWS – Juan Jesus ormai vive da separato in casa con la Roma. Il difensore non trova più spazio in giallorosso ed è ormai costantemente fuori dalla lista dei convocati di Fonseca.

La sua cessione in estate è probabile. Il Parma studia il mercato per trovare nuovi rinforzi per la difesa e uno dei nomi sondati dal ds Daniele Faggiano è proprio quello del brasiliano. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Ieri ci sono stati i primi contatti tra le parti: il difensore brasiliano ha un contratto con la Roma in scadenza il 30 giugno 2021 ed è reduce da una stagione sottotono con la maglia giallorossa e il Parma potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi.

Fonte: Gianlucadimarzio.com