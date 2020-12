Calciomercato Roma, l’Inter vuole Pellegrini e tenta lo scambio: offerto Eriksen

AS ROMA NEWS – L’Inter vuole Lorenzo Pellegrini e Marotta gioca la carta Eriksen per provare a tentare la Roma. Lo rivela in questi minuti il portale “Calciomercato.it”.

Stando a quanto racconta il sito specializzato in mercato, Conte ha messo in cima alla lista degli acquisti per gennaio il centrocampista giallorosso, molto criticato da una parte della tifoseria per alcune sue prestazioni non sempre all’altezza. La Roma e il calciatore però stanno lavorando al rinnovo di contratto, perchè la volontà comune è di continuare insieme.

L’Inter sta cercando però di mettersi in mezzo tentando i giallorossi con il cartellino di Eriksen: l’idea dei nerazzurri quindi è quella di offrire il trequartista danese per avere in cambio Pellegrini. Affare complicato.

Fonte: Calciomercato.it