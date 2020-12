AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 15 dicembre 2020:

Ore 12:05 – L’allenamento odierno della Roma, inizialmente previsto per le 11, è stato spostato alle 15:30.

Ore 11:00 – Si avvicina il rinnovo di Calafiori: accordo fino al 2023 con altri due anni di opzione, con l’annuncio ormai in arrivo. Lo riferisce Alfredo Pedullà.

Ore 10:45 – Prosegue il recupero di Nicolò Zaniolo: questa mattina il talento giallorosso si è recato a Villa Stuart per una visita di controllo. Finito ko nella gara di Nations League di inizio settembre, i canonici sei mesi di recupero per il rientro in campo scadranno il prossimo marzo.

Ore 9:30 – Pazza idea Papu Gomez nella Roma: il giocatore lascerà l’Atalanta a gennaio, i giallorossi, a caccia di un attaccante esperto, ci pensano. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Marash Kukmbulla svolgerà oggi i controlli dopo il problema muscolare accusato contro il Bologna: il giocatore rischia di non farcela per il Torino.

