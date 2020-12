Roma, pazza idea Gomez per gennaio: anche i giallorossi in corsa per il Papu

AS ROMA CALCIOMERCATO – Un’idea di mercato comincia a solleticare anche la Roma in vista del prossimo gennaio: puntare allo scontento Gomez, che sta per salutare l’Atalanta dopo la lite avuta con Gasperini, che appare ormai insanabile.

L’allenatore lo ha scaricato, il giocatore ieri si è sfogato pubblicamente con una lettera apparsa su Instagram nella quale anticipa, di fatto, la sua partenza durante il prossimo mercato. L’argentino, 32 anni, non avrà di certo problemi a trovare pretendenti fuori dalla sua porta.

Tra queste, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è anche la Roma: nessun’offerta ufficiale al momento, anche perché nel fine settimana ci sarà un incontro tra i vertici del club atalantino e l’agente del giocatore, Giuseppe Riso. Su Gomez c’è anche l’Inter dietro espressa richiesta di Conte, ma anche il PSG sembra interessato.

I giallorossi, non è una novità, sono alla ricerca di un attaccante esterno che possa dare il cambio a Pedro e Mkhitaryan in attesa del rientro a pieno regime di Zaniolo. Fonseca vorrebbe un calciatore esperto, pronto all’uso, già rodato. Come El Shaarawy, il calciatore più vicino alla Roma in vista di gennaio. Ma anche il Papu Gomez sarebbe il profilo ideale. Il mercato invernale scalda i motori.

Fonte: Gazzetta dello Sport