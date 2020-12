Burioni: “Meglio il Covid della Roma”. Furia social, il virologo: “Calmatevi, solo una battuta” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Una battuta infelice sul Covid di questi tempi, pronunciata sui social da un dottore, non era lecito attendersela. Eppure il noto virologo Roberto Burioni è riuscito a far parlare ancora una volta di sé per una frase scritta su Twitter che ha scatenato un putiferio.

Stavolta non per previsioni più o meno azzeccate sull’epidemia, ma sul calcio: “Meglio il Covid della Roma”, ha scritto Burioni su Twitter rispondendo a un suo follower che gli diceva: “Non sono un tifoso, ma per avere il vaccino per i miei genitori farei il tifo per qualsiasi squadra”.

Ovviamente il popolo social si è indignato per l’uscita infelice del virologo, che non ha mai nascosto la sua fede laziale e che in passato aveva già fatto discutere per battute contro la Roma. “Datevi una calmata, è una battuta. Su Twitter non si possono fare battute, devo farmelo tatuare sullo schermo”, ha provato a giustificarsi Burioni dopo i tanti insulti ricevuti per la sua frase. Ma visto quello che sta succedendo nel mondo a causa del Covid, forse era meglio risparmiarsela questa battuta.

