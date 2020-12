Spinazzola, parla il dentista: “Aveva uno squilibrio importante legato alla bocca, sorpreso che alla Juve non se ne siano accorti”

AS ROMA NEWS – La rinascita di Spinazzola passa dai suoi denti. Il terzino, afflitto in passato da diversi infortuni muscolari, sembra aver messo alle spalle tutti i guai fisici grazie al suo nuovo dentista. E’ stato lo stesso calciatore giallorosso a rivelarlo nel post partita di Bologna, e ora è il dottore che lo ha in cura a parlare al Corriere dello Sport:

Spinazzola è rinato, merito anche del suo lavoro?

“Leonardo è stato mandato da me dallo staff medico della Roma quando sbarcò nella Capitale. Alla sua prima visita Spinazzola aveva uno squilibrio clamorosamente importante legato alla bocca. Lui ha una dentatura molto buona, ma l’occlusione era incredibilmente sbilanciata: mi sorprende che un giocatore nella sfera Juventus non fosse mai stato esaminato da un punto di vista dentale. Abbiamo applicato un bite messo nell’arcata inferiore, un apparecchio trasparente che utilizza durante gli allenamenti, le partite e la notte per ridare una simmetria e una sincronia muscolare. Utilizzandolo migliora la performance ed elimina il rischio di infortuni muscolari”.

Gli altri giocatori della Roma?

“Pellegrini consigliò a Leonardo di affidarsi a me. Con Lorenzo stiamo finendo un lavoro ancor più importante di Spinazzola: il riequilibrio dell’occlusione. È stato sfortunato ad avere tanti traumi, ma a livello muscolare ha avuto un riequilibrio molto importante. Con lui non abbiamo utilizzato il bite ma mascherine che allineano l’occlusione. Discorso diverso invece per Veretout, che ha lo stesso problema di Spinazzola e quindi porta il bite e sta facendo prestazioni molto importanti. Della Roma otto undicesimi dei titolari sono miei pazienti”.

Ha sentito Spinazzola dopo la gara contro il Bologna?

“Io non ho seguito la partita, mi sono arrivati una serie di messaggi di colleghi che mi avevano comunicato le parole di Leo. Una volta arrivato a casa mi arriva il messaggio di Spinazzola: “Doc ho parlato di te, spero ti faccia piacere. Ho parlato del bite e di come mi hai cambiato la vita”. È stato molto riconoscente”.

Fonte: Corriere dello Sport