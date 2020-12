“ON AIR!” – ROSSI: “La squalifica di Cristante? La Roma preoccupa qualcuno, comincio a pensare male”, PIACENTINI: “Le regole dovrebbero valere per tutti”, MAGNI: “Gomez sarebbe titolare qui, ma non lo prenderei”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Si sentono spesso bestemmie, specie in questo periodo, e sono anche voci riconoscibile, e pure nn mi pare ci siano state squalifiche. Cristante ha sbagliato, ed è giusto che venga punito, ma lo stesso dovrebbe succedere con gli altri, altrimenti penso male. Perchè prima mi togli il punto di Verona, poi mi neghi quel rigore col Sassuolo, ora la squalifica di Cristante, e allora comincio a pensare male. Allora mi viene il dubbio che davvero la Roma preoccupi qualcuno, vista tutta l’attenzione che c’è…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Cristante ha sbagliato, e la Roma non ha fatto ricorso, ammettendo l’errore…Ma mi sono andato a vedere i nomi di tutti quelli incappati in questo genere di squalifica: ci sono Lanzafame, Longo, Siligardi, Di Carlo, Gastaldello…guarda caso altri pescati come Buffon, Perin, Tonali, zero… Le regole se ci sono devono valere per tutti. E’ dal 2018 che non viene squalificato nessuno, e ora non venitemi a dire che sono due anni che non bestemmia più nessuno…Notiamo questa curiosità, che non si va a rivedere il Var per il mano di Roma-Sassuolo ma si usa la prova televisiva per la bestemmia di Cristante…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Se tu sei l’allenatore e hai visto giocare la Roma così contro il Bologna, che fai? Lo rimetti Pedro? Chi scombussola tutto è Villar, perchè altrimenti basterebbe mettere Pellegrini con Veretout e schierare Pedro con Mkhitaryan… Le parole di ieri del Ceo Guido Fienga su Siviglia-Roma l’ho trovata fuori luogo, sinceramente c’entrava poco… In quelle parole non c’ho vista malizia, però quella partita è stata accollata a Fonseca…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Burioni? Lo sfottò sul calcio ci può stare, anche pesante. Ma fare una battuta del genere sul Covid in questo momento…lo stanno insultando tutti, da nord a sud, e getta pure discredito su Roma con queste parole. E’ incredibile, sui social c’è di tutti e di più…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Papu Gomez nella Roma farebbe panchina? No, aspettate un attimo…per come lo considero io, questo è un giocatore che ti cambia veramente le partite. In panchina ci metterei Pedro o Mkhitaryan. Io però, nonostante la stima, Gomez non lo prenderei perchè in quel ruolo siamo già coperti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cristante dopo l’autogol ha bestemmiato e ci sono dei video che lo certificano. C’è un regolamento che è stato applicato alla lettere con la Roma, come spesso accade. La squalifica ci sta, ma ti ricordi qualche altra della stessa fattispecie? Secondo voi negli ultimi tre anni sarà successo un paio di volte? A me piacerebbe che le regole vengano applicate per tutti…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Pellegrini trequartista con Pedro in panchina? E’ giusto pensare di ridurre il minutaggio di Pedro, poi te lo ritrovi più fresco anche per un cambio a partita in corso. Vuoi mettere far entrare Carles Perez o Pedro? E’ diverso no… Spinazzola? Anche lui avrà bisogno di riposo anche lui, mica potrà fare tutta la fascia con quegli strappi per tutti e nove i mesi…bisogna fermarlo, no? Il Torino ha bisogno di punti, non so se Giampaolo verrà a fare le barricate domani. Ma deve risolvere prima il problema mentale della sua squadra, che si fa sempre rimontare da chiunque…”

Marco Juric (Rete Sport): “Pedro fuori? Io ci andrei cauto, è un giocatore di un’altra qualità. E’ ovvio che può andare in debito di ossigeno se gioca tante partite a quell’età lì, in certe partite magari è giusto puntare su Pellegrini trequartista con Villar a centrocampo. Ma io metto Mkhitaryan e Pedro allo stesso livello, ci sono partite che puoi giocare anche con Pellegrini e Pedro, e Mkhitaryan che entra dalla panchina in questa turnazione di riposo… Spinazzola vorrebbe giocare sempre, anche per quella voglia di rivalsa che ha…sta carico…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Dzeko continua a fare gol, ma continua a anche a sbagliarne troppi.. se non l’avesse sbagliati così tanti, sarebbe già dietro il mito di Totti. Ma ci prendiamo il pacchetto completo, perchè lui non è solo un attaccante ma il primo regista di questa squadra. Il Braga? Ci sono due mesi per preparare la partita con i portoghesi. Forse la partita col Siviglia non era stata preparata benissimo, la Roma deve riscattare quell’amarezza lì… Cristante? Inquadrato in primo piano bestemmia tre volte, ed è una cosa indifendibile…La cosa è stata immediatamente segnalata in procura. Bisogna dire ai calciatori che qualsiasi cosa dicono in campo si sente, e se dite qualcosa di passibile di squalifica poi non ve la potete prendere con qualcun altro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma-Torino? Sulla carta sembrerebbe la partita ideale per poter sciorinare calcio spettacolo come con il Bologna. La Roma ha giocato bene, è una squadra ritrovata. Dzeko è una certezza, Villar mi piace molto. Se dietro si assesta è una squadra temibile. Però deve battere chi è davanti a lei in classifica…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Se la Roma giocasse sempre o spesso come nei primi 20 minuti di Bologna, allora potrebbe essere tra i primissimi posti in classifica. Il Torino è di una fragilità incredibile, mi fa preoccupare. E’ l’avversario migliore che potesse capitare ora alla Roma…”

