CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo giovedì 9 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:10 – Il Milan ha individuato in Cengiz Under (23) l’esterno destro ideale per rinforzare la propria squadra, Petrachi però valuta 50 milioni per l’esterno turco. (Gazzetta dello Sport)

Ore 11:00 – La Roma ha sondato la pista Batshuayi (26) con il Chelsea, il belga è in uscita dal club inglese e i giallorossi ci pensano. (Leggo)

Ore 10:20 – Il Sassuolo fa sapere di non aver mai ricevuto richieste dalla Roma per Scamacca (21), giovane centravanti accostato ai giallorossi da alcuni giornali (Twitter – P. Rocchetti)

Ore 9:55 – Su Juan Jesus (28) c’è anche l’interesse del Cagliari che insidia la Fiorentina nella corsa al brasiliano. (Tuttosport)

Ore 9:30 – Idea Scamacca (21) per l’attacco della Roma: i giallorossi stanno pensando al suo ex giocatore cresciuto nelle giovanili, ma c’è da battere la concorrenza del Benfica. (Il Messaggero – Corriere dello Sport)

(Seguono aggiornamenti in diretta)