CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 14 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Aguerd, la pista si raffredda

Il West Ham non apre al prestito di Nayef Aguerd (28), difensore marocchino che interessava alla Roma: la pista dunque si raffredda. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – Solbakken verso il Molde, Gollini alla Cremonese

Altre due possibili uscite in vista nei prossimi giorni in casa giallorossa: Ola Solbakken (27) sta per dire sì al Molde, mentre Gollini (30) è finito nel mirino della Cremonese. (Leggo)

Ore 9:00 – Wesley aspetta la Roma

Accordo totale con Wesley (21): pronto un contratto fino al 2030 a 2 milioni netti. Il Flamengo chiede 25 milioni garantiti, la Roma ne offre 20 più 5 di bonus. (Gazzetta / Corriere)

Ore 8:10 – Rios, anche il Benfica in corsa

Il colombiano Rios (25) ha detto no a Zenit e West Ham ed è disposto a rinunciare alla sua quota del cartellino (circa 3 milioni) pur di andare alla Roma, ma ora sulle sue tracce c’è anche il Benfica. (Gazzetta / Leggo)

Ore 7:20 – Ferguson-Roma, nodo riscatto

Evan Ferguson (21) ha detto sì al trasferimento alla Roma, ma cè distanza col Brighton sul diritto di riscatto: il club inglese chiede 45 milioni, i giallorossi sono disposti a inserirlo da 20/25. (Il Messaggero / Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…