Calciomercato Roma, fatta per il giovane talento Antonio Arena: accordo col Pescara

La Roma continua a puntare con decisione sui giovani talenti italiani. Come riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha raggiunto un accordo verbale con il Pescara per l’acquisto di Antonio Arena, promettente esterno classe 2008.

Il trasferimento del 16enne, considerato uno dei profili più interessanti del panorama giovanile nazionale, sarà formalizzato martedì con la firma dei documenti ufficiali. L’operazione conferma la strategia del club di rafforzare il settore giovanile, puntando su prospetti di grande potenziale.

Arena, protagonista con il Pescara, è pronto a indossare la maglia giallorossa e iniziare la sua avventura nel vivaio di Trigoria.

🚨🟡🔴 AS Roma agree deal to sign 16 year old talent Antonio Arena from Pescara.

Verbal agreement done, formal steps being sealed on Tuesday and then all signed. pic.twitter.com/z2Ydv03bND

