Calciomercato Roma, Di Marzio: “Nuovo assalto a El Ayanoui, offerta da 22 milioni più 3 di bonus”. Romano: “Pronto un contratto di 5 anni”

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, ma i primi ostacoli non mancano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso ha presentato un’offerta ufficiale al Flamengo per Wesley, esterno classe 2003. La proposta – pari a 20 milioni di euro più bonus – è stata però respinta dalla società brasiliana, che continua a chiedere 25 milioni più bonus per liberare il giocatore.

Parallelamente, la Roma è pronta a recapitare una nuova offerta al Lens per Neil El Aynaoui. L’intenzione del club è formalizzare la proposta nella giornata di martedì 15 luglio: 22 milioni di parte fissa più bonus per raggiungere un massimo di 25. Un’offerta che potrebbe rappresentare il punto d’incontro con la società francese.

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano su X, il centrocampista marocchino ha già detto sì ai 5 anni di contratto proposti dalla Roma.

🚨🟡🔴 Neil El Aynaoui said yes to AS Roma’s five year deal proposed by the club.

Roma and Lens are negotiating on €22m deal plus €3m add-ons.

AS Roma have been clear on doing this deal on their conditions or they will move on. pic.twitter.com/RVKpwlOGdG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025