Rios-El Aynaoui, partita doppia

Ricky Massara gioca su due tavoli, anche se il primo obiettivo resta uno: Richard Rios, 25 anni, centrocampista tuttofare del Palmeiras. Gasperini, che continua a dettare le condizioni sul mercato, ha ribadito di volere sia lui che Wesley a tutti i costi anche ieri, nelle riunione a cui hanno partecipato in videoconferenza i Friedkin.

Le trattative, però, ancora non si è sbloccate. Rios per il momento ha messo in stand by le offerte dalla Premier League (Nottingham Forest e West Ham) e quella del Benfica. Vuole solo la Roma, ma serve uno sforzo. Il colombiano ha già fatto un passo in avanti e si è detto disposto a rinunciare al 10% del cartellino che appartiene a lui e al suo staff. Ora però serve uno sforzo dalle parti di Trigoria.

Il Palmeiras continua a chiedere 30, mentre la Roma è ferma a 25 (bonus compresi). I contatti proseguono senza sosta e Massara nelle prossime ore è pronto a mettere sul piatto 28 milioni per avvicinarsi il più possibile ai desideri del club portoghese e cercare di arrivare alla fatidica fumata bianca. Ma la trattativa resta complessa, e la concorrenza sempre più agguerrita.

Per questo la Roma non resta ferma, ma lavora a un piano B: il preferito di Massara è Neil El Ayanoui, 24 anni, centrocampista del Lens. Il ds aveva già presentato nei giorni scorsi un’offerta da 20 milioni, rispedita al mittente; i francesi ne vogliono 30, esattamente come il Palmeiras. Oggi è previsto un nuovo rilancio fino a 25, bonus compresi.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Leggo