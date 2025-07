Ferguson, Gasp aspetta il gigante. Brighton e Roma cercano l’accordo

In Inghilterra è conosciuto come l’Irish gem, il gioiello irlandese. Classe 2004 ma alle spalle tante storie da raccontare che forse, potrebbero essere già raccolte in un libro, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Del resto, uno come Ferguson che esordisce a 16 anni in Premier con il Brighton, diventa a 18 il secondo giocatore più giovane a segnare con la maglia della nazionale irlandese (contro la Lettonia) e nello stesso anno si concede il lusso di siglare una tripletta al Newcastle (quarto teenager della storia del campionato inglese a riuscirci) non è un centravanti qualunque.

In patria e in Premier lo paragonano all’ex Shearer, uomo da 409 gol in carriera; De Zerbi, uno che i calciatori li annusa, li plasma, li trasforma e lo ha avuto al Brighton, preferisce il paragone con Vieri. Che sia Smokey Alan o il Bobo nazionale, poco importa: chi prende Ferguson fa un affare. Ed è per questo che la Roma da almeno un paio di settimane sta trattando per portarlo a Trigoria.

Ottenuto il sì del ragazzo (e non era scontato) si lavora sul prestito. Che sarà certamente oneroso (2-3 milioni) ma che il ds Massara vorrebbe poi accompagnato da un diritto di riscatto. Nella città dei gabbiani la pensano diversamente: sia per quanto riguarda la formula (preferirebbero il prestito secco oppure unito all’obbligo) che sull’entità del cartellino. A Trigoria l’attaccante viene valutato 25-30 milioni: dalle parti del Falmer Stadium almeno una decina in più.

Fonte: Il Messaggero