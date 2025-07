Roma, rivalità argentina: Dybala e Soulé si giocano il posto

E adesso che Dybala sta già in campo che si fa? Chi gioca lì a destra tra lui e Soulé? Già, perché la bella notizia di questo inizio di ritiro giallorosso è che la Joya è già pronta: corre, lavora con la palla, fa tutti gli esercizi preposti con il resto del gruppo. Insomma, è a completa disposizione di Gian Piero Gasperini, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Solo che lui e Matias Soule, appunto, giocano nella stessa posizione del 3-4-2-1 gasperiniano: trequartista destro. Ed allora, il 23 agosto contro il Bologna, alla prima di campionato, chi sarà il titolare? Il problema per Matias, semmai, è che è abituato a giocare molto largo, con i piedi sulla linea della fascia laterale, cosa che con Gasperini non può fare perché occuperebbe quel corridoio in fascia preposto alla sovrapposizione del quinto di riferimento.

Insomma, a conti fatti oggi Dybala sembra partire in vantaggio su Soulé, fermo restando che Gasperini intende ovviamente far crescere Matias su tutto, modulandogli anche i movimenti ed insegnandogli a giocare più interno, di fatto alle spalle del centravanti. Ma nel caso in cui Gasperini li voglia schierare insieme, come si può fare?

Difficile pensare che Soulé possa fare il quinto come con Ranieri, a meno di casi di clamorosa necessità (tipo assalto a Fort Apache….). Ed allora, magari, una soluzione potrebbe essere quella di schierare Dybala come falso nove, come Gasperini ha fatto anche con De Kaeteleare nella scorsa stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport