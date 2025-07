Calciomercato Roma, pronto il rilancio per Wesley. Romano: “Gasp lo vuole, i giallorossi non mollano”

La Roma è pronta a tornare alla carica per Wesley. Come riportato da Fabrizio Romano in questi minuti su X, il club giallorosso è intenzionato a rilanciare per l’esterno del Flamengo, considerato una priorità assoluta da Gian Piero Gasperini.

Il Flamengo continua a chiedere un’offerta complessiva da 25 milioni di euro per lasciar partire il terzino classe 2003, ma la Roma non ha intenzione di mollare. I contatti tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di chiudere il prima possibile. Gasperini lo aspetta.

🚨🟡🔴 AS Roma are expected to push again for Wesley as Flamengo insist on €25m package for the fullback.

Gasperini wants Wesley as priority with talks to continue in order to get the deal done.

