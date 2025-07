“ON AIR!” – CORSI: “Per Gasp comprerei solo calciatori tedeschi”, PIACENTINI: “Rensch sarà la sorpresa della prossima stagione”, BERNABAI: “Ferguson? Non mi sorprenderei se giocasse più di Dovbyk”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Cristante non può essere il titolare del prossimo anno, ci cascherebbero le braccia per terra. Per me non è nemmeno il primo cambio: non ha passo, non ha trasmissione di palla veloce…per me come centrocampista centrale è proprio l’anti-Gasperini. Non a caso l’Atalanta di Gasperini anni fa lo ha venduto per prendersene un altro. E non è un caso che la Roma stia cercando un titolare in mezzo al campo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Entro la fine di questa settimana qualche volto nuovo deve arrivare. Però lo scorso anno il Napoli prese McTominay il 30 agosto e Lukaku il 29 agosto. Se a Gasperini gli dovessi chiedere: “Prendi oggi un giocatore da 10, oppure ne aspetti 15 e ne prendi due a trenta, che sono Wesley e Rios“, secondo me Gasp è disposto ad aspettare due settimane pur di averli…Rensch? Per me sarà la sorpresa della prossima stagione…”

Attilio Malena (Rete Sport): “L’intrigo Rios è molto semplice: la Roma voleva chiudere per anticipare la concorrenza, il Palmeiras aveva tutto l’interesse di scatenare l’asta. Il calciatore ha stoppato il Nottingham Forest, è poco intrigato dal club. Il club brasiliano aspetta il rilancio del Benfica, che potrebbe sparigliare le carte. La Roma sta osservando, ma non parteciperà ad aste, oltre ai 30 milioni bonus compresi non andrà. El Ayanoui? La Roma prima di spendere 25 milioni per un piano B ci penserà bene. Su Wesley la situazione è differente: la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Quando è uscito il nome di Ferguson sono andato a vedermi i video e sono rimasto stupito nel vedere un giocatore che sapeva fare tutto, proteggere la palla, far salire la squadra, bravo sotto porta, forte di testa e abile con entrambi i piedi…solo dopo ho scoperto che fino a due anni fa valeva 60 milioni…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Ferguson? Mi sembra un centravanti assolutamente adatto al calcio di Gasperini. E vi dirò di più: se la Roma dovesse prenderlo, non sarei sorpreso se dovesse giocare più di Dovbyk…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Gasperini certi giocatori non li conosce. Per me una delle prime cose che deve fare è andare da Mario Hermoso e chiedergli: “Che ti è successo l’anno scorso? Che problemi hai avuto? Perchè non ti sei adattato?“, perchè questo era uno che giocava la Champions League. Parliamo di uno di 29-30 anni, non un giocatore finito…Se diciamo che Gasp può rivitalizzare Kumbulla, tra i due chi è più forte sulla carta? E allora se devo recuperare uno, la prima cosa che faccio è parlare con Hermoso…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ci servono giocatori che danno il fritto con Gasperini. Se fosse per me, io comprerei solo giocatori tedeschi…mi serve gente che si fa il mazzo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Rios? Se ne chiedono 30 fissi, e tu gliene offri 23 più bonus, la differenza non è mica così poca, perchè di parte fissa la differenza è di 7 milioni. La Roma probabilmente non può permettersi di spendere 30 milioni per un giocatore solo. Il Palmeiras è sempre stato molto chiaro: o si offre quella cifra o niente. L’acquisto di El Ayanouoi escluderebbe Rios, non penso che la Roma possa spendere 50 milioni per due centrocampisti. Se poi invece dovesse partire Cristante, il discorso sarebbe diverso…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Vlahovic al posto di Dovbyk? Dusan è un campione, tecnicamente non è un finissimo dicitore, caratterialmente ha qualche limite perchè psicologicamente mi pare uno che non crede tanto in sé stesso. Lui non pensa di essere un fenomeno, e secondo me lo è. A questo si aggiunge il fatto che lui non ha mai sentito la fiducia piena dei suoi allenatori. Dovbyk è un buon giocatore, a me piace, ma non è da top club. Vlahovic invece lo è, per me potrebbe giocare tranquillamente nel City o nel PSG…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Io voglio credere che qualcosa succederà in entrata in questa settimana. El Ayaouni? Penso sia un segnale al Palmeiras, ma credo che alla fine loro se ne freghino: sono fermi ai 30 milioni di euro e da quella richiesta non si muovono. Leggo che la Roma è arrivata a offrire 25+3 di bonus, se così fosse ci siamo. Non penso che l’affare possa saltare per un milione, Rios è e resta il favorito per il centrocampo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Secondo me la priorità sul mercato è prendere un Lookman, e siccome non ho sentito nomi, forse è meglio perchè magari si sta lavorando sotto traccia in quella direzione. A centrocampo i giocatori li hai, dietro li hai. Io avrei fatto nettamente a meno di Hermoso l’anno scorso, ma sia lui che Kumbulla ti sono tornati e quindi li hai. Per questo la priorità è un attaccante di piede destro, lì c’è solo El Shaarawy con quelle caratteristiche…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Per Gasperini la Roma è un’opportunità incredibile. Sai i giocatori che vuole dopo 8 anni all’Atalanta, e ora glieli devi prendere dopo che lo hai convinto a lasciare Bergamo con un anno di contratto ancora in essere. Io penso che alla fine arriveranno i giocatori che stanno trattando, salvo clamorosi dietrofront…”

Redazione Giallorossi.net