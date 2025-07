CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 11 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Ipotesi Bissouma per il centrocampo

La Roma continua a monitorare la situazione di Richard Rios, ma prepara le alternative in caso di mancato accordo col Palmeiras. Tra i nomi valutati per rinforzare la mediana c’è anche Yves Bissouma (28) del Tottenham. Il centrocampista maliano però sembra orientato a restare in Premier. (Leggo)

Ore 10:00 – Hojlund idea per l’attacco, ma serve cedere Dovbyk

La Roma monitora Rasmus Hojlund (22) come possibile colpo in attacco, ma prima serve piazzare Dovbyk (27). Lo United apre al prestito, ma l’operazione resta complicata per ingaggio e formula. (Leggo, Il Tempo)

Ore 9:40 – El Aynaoui resta in corsa per il centrocampo

Se dovesse sfumare Rios, la Roma è pronta a virare su Neil El Aynaoui (24) del Lens. Il centrocampista è comunitario e meno complesso da trattare, ma il club francese chiede circa 30 milioni. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Wesley ha detto sì, la Roma tratta col Flamengo

Il terzino brasiliano Wesley (21) ha rifiutato lo Zenit e ha già trovato un accordo economico con la Roma. Il Flamengo chiede 25 milioni, mentre l’offerta giallorossa è ferma a 20: si tratta per limare la distanza e chiudere entro il weekend.

Ore 9:10 – Rios, la trattativa si complica

Richard Rios ha detto sì alla Roma, ma la trattativa col Palmeiras è complessa: cartellino diviso tra più parti e una richiesta da 30 milioni. Massara valuta come strutturare l’offerta, mentre resta viva la pista El Aynaoui del Lens. (vari)

Ore 8:00 – Ferguson ha detto sì, ora tocca alla Roma

Evan Ferguson (21) ha accettato il trasferimento a Roma. L’accordo con il Brighton è per un prestito secco con stipendio (1,8 milioni) a carico dei giallorossi. Si valuta anche un eventuale diritto di riscatto. (Gazzetta, Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…