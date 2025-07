UFFICIALE: Svilar rinnova con la Roma fino al 2030. Il portiere: “Orgoglioso e contentissimo” (COMUNICATO-VIDEO)

Ora è ufficiale: Mile Svilar ha rinnovato il proprio contatto con la Roma, fino al 2030. Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Mile Svilar ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2030. L’estremo difensore – classe 1999 – è stato tra i protagonisti assoluti dell’ultima annata giallorossa, collezionando 16 clean sheet in campionato.

Non solo, nel 2025 la porta romanista è rimasta inviolata per 11 volte, record nei big 5 campionati europei. Mile a fine stagione è stato premiato dalla Lega Serie A con il titolo di miglior portiere 2024-25. Con la maglia della Roma, dal 2022, Svilar conta 88 presenze in tutte le competizioni. Congratulazioni, Mile!”

Qui sotto il video social con cui la Roma ha celebrato il rinnovo del portiere giallorosso.

✍ SVILAR 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ 🧤 Our 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒉𝒆𝒓𝒐 will keep flying through the city 🦸‍♂️#ASRoma pic.twitter.com/QlA33RMRb1 — AS Roma English (@ASRomaEN) July 11, 2025

Il portiere ha poi mandato un messaggio video sui social: “Ciao tifosi romanisti, sono orgoglioso e contentissimo di aver firmato il mio nuovo contratto. Vi ringrazio per il supporto e ci vediamo presto allo stadio. Forza Roma!”