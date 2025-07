FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 11 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Sabatini su Luis Enrique: “A Roma non lo hanno trattato bene”

L’ex DS giallorosso Walter Sabatini parla di Luis Enrique, sottolineando la crescita umana e professionale dopo la tragedia familiare e il mancato successo nella Capitale. “L’ambiente non lo ha trattato decorosamente, alcuni lo chiamavano Stanlio. A Parigi ha trovato la fiducia che a Roma gli è mancata”, spiega. “E lui di tutto ciò rimase dispiaciuto. lo, Baldini e Pallotta lo abbiamo supplicato di restare, ma non ne ha voluto sapere.“ (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 – Cassano elogia Totti: “Il più completo del calcio italiano”

Antonio Cassano non ha dubbi: Francesco Totti è il dieci più forte e completo della storia del calcio italiano. “Leggermente meno talento puro di Baggio, ma più completo: forza fisica, visione di gioco e quel lancio di prima che ha inventato lui,” ricorda Cassano. Tra i tanti campioni con cui ha giocato, dice: “Totti è Totti, parlavamo la stessa lingua in campo. Se potessi giocare ancora con qualcuno, sceglierei lui.” (Fonte: Viva el Futbol)

Ore 7:30 – Dybala, test incoraggianti: pronto per il raduno

La Joya ha svolto ieri test atletici a Trigoria dopo l’operazione al tendine del semitendinoso sinistro e i risultati sono stati più che positivi. Oggi la risonanza di controllo, ma lo staff medico è fiducioso: domenica sarà regolarmente a disposizione di Gasperini per l’inizio del ritiro. Intanto si valuta un possibile rinnovo fino al 2027. (Gazzetta dello Sport)

