CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 15 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Piace Laurienté, ma costa caro

Serve ancora un attaccante esterno. Piace Armand Laurienté (26) del Sassuolo, ma il costo è elevato. Trattativa complicata. (Corriere dello Sport)

Ore 10:10 – Tagliafico non è un nome depennato

L’idea per la fascia sinistra resta viva. Tagliafico (33), nome già emerso nei giorni scorsi, non è stato scartato. Gasp vuole almeno un’alternativa a sinistra. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Ferguson ai dettagli: può sbarcare già nel weekend

Trattativa con il Brighton molto avanzata per Evan Ferguson (21), che ha già detto sì. Si tratta sulla formula: la Roma vuole un diritto di riscatto a 25-30 milioni, gli inglesi spingono per l’obbligo o il prestito secco. Si può sbloccare in 48 ore. (Il Messaggero / Leggo / CdS)

Ore 9:20 – Wesley senza pretendenti, la Roma ha fiducia

Per Wesley (21), la Roma ha presentato un’offerta al Flamengo ritenuta troppo bassa. Servono almeno 25 milioni di base fissa per convincere i brasiliani. L’intesa col giocatore c’è e la concorrenza è nulla, per questo c’è fiducia. (Il Tempo)

Ore 7:45 – El Aynaoui resta un’opzione concreta

Nonostante il pressing su Rios, la Roma tiene aperto il canale con il Lens per El Ayaouni (24): c’è già un’intesa di massima a 22 milioni più 3 di bonus. Il marocchino ha dato il suo ok, ma preoccupa l’aspetto fisico dopo i problemi alle visite con il Monaco un anno fa. Gasp lo considera un’alternativa, Massara invece ci crede. (Corsport/ Leggo)

Ore 7:20 – Rios aspetta solo la Roma: offerta da 28+3

Accordo totale con Richard Rios (25) su un quinquennale da 2,5 milioni netti. Massara è arrivato a offrire 28 milioni più 3 di bonus, ma il Palmeiras continua a tirare la corda. Il colombiano ha già detto no a Zenit e Nottingham: vuole solo la Roma. (CdS / Il Messaggero / Gazzetta)

IN AGGIORNAMENTO…