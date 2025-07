LIVE – Telenovela Rios, dal Brasile: “Rilancio Roma a 28 più bonus”. Dal Portogallo: “Benfica in pressing, emissari dal Palmeiras”

La telenovela legata al futuro di Richard Rios è entrata nella sua fase più calda. La Roma non ha intenzione di mollare il centrocampista colombiano, indicato da Gian Piero Gasperini come primo obiettivo per rinforzare la mediana giallorossa, ma deve fare i conti con la ferma resistenza del Palmeiras e con la concorrenza crescente del Benfica.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Come riportato dal portale brasiliano O Globo, la Roma ha alzato la posta presentando una nuova offerta da 31 milioni di euro complessivi, composta da 28 milioni fissi più 3 milioni di bonus legati ai gol. Un rilancio importante rispetto alla precedente proposta (25+3), che testimonia la volontà del club capitolino di chiudere il prima possibile per il classe 2000.

Nel frattempo, però, si è fatto sotto con forza il Benfica. Stando ai quotidiani portoghesi Record e O Jogo, le “Aquile” hanno intensificato i contatti con l’entourage di Rios e potrebbero tornare alla carica una volta trovato un accordo sull’ingaggio del calciatore. Inoltre alcuni emissari del club si sono recati in Brasile per provare a chiudere il colpo e la trattativa è in corso, con il calciatore che ha già aperto al trasferimento in Portogallo.

Conferme arrivano anche dall’Italia per mano di Gianluigi Longari: i dirigenti portoghesi sono ancora in Brasile dopo aver incassato il sì del calciatore. Hanno presentato una proposta da 25 milioni più bonus, prontamente respinta dal Palmeiras, ma restano in trattativa e pronti a rilanciare.

