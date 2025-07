Lazio, malore per Sarri: accertamenti approfonditi a Villa Mafalda

La stagione della Lazio deve ancora iniziare ma è già agitatissima. L’allenatore Maurizio Sarri, racconta in questi minuti il portale Repubblica.it, è stato ricoverato in mattinata presso la clinica Villa Mafalda, a Roma per un malore.

Sarri, scrive il portale on line del quotidiano, ha avvertito un malessere in mattinata ed è stato portato nella struttura privata, convenzionata con la società biancoceleste. Lì, l’allenatore si è sottoposto ad accertamenti approfonditi per capire le cause del problema.

La Lazio in una nota ha fatto sapere che “il mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center”.