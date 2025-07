“ON AIR!” – ROSSI: “Rios? Se lo tenessero, punterei su El Aynaoui”, CASANO: “Roma unica big a non aver comprato, è sconfortante”, TORRI: “Massara deve dare un segnale a Gasp”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sto cominciando a maturare una cosa…io quasi quasi Rios lo mollerei…perchè è troppo…loro vogliono solo 30 milioni, questa non è una trattativa. Ma allora tiettelo, e me ne vado a prendere un altro. Io mi sono informato: guardate che il franco-marocchino (El Aynaoui, ndr) non è scarso, è un bel giocatore. Ha avuto un problema al collaterale la stagione precedente, la stagione 2024-2025 è cominciata con lui che ha saltato le prime otto, ma dopo quando è rientrato in campo non è più uscito. Le ha giocate tutte, non ha avuto più problemi. Viene descritto come fracico, ma non è così…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è una società che deve stare attenta ai conti, non si può permettere di dire: “Quanto volete per Rios? 30 milioni? Eccoli, e tenete pure il resto…”. Se si riesce a risparmiare 4-5 milioni tra lui e Wesley, quei soldi magari puoi dirottarli su un’altra operazione…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Rios? Benfica nì più che no…ieri un rilancio dei portoghesi è arrivato, ma al momento non c’è accordo, l’offerta c’è ed è importante, ma non raggiunge i 30 milioni chiesti dal Palmeiras. Occhio però perchè potrebbero aggiungersi una o due pretendenti al colombiano. La Roma mi risulta che sia pienamente in corsa. Serve molta molta pazienza per Rios…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma è l’unica delle big a non aver ancora comprato nessuno. Tutte hanno fatto almeno un acquisto, questo va detto. La cosa è un po’ sconfortante, poi magari non inciderà sul risultato finale della stagione, però…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Konè era già forte ma è esploso con la Roma, e secondo me ha ancora margini di crescita. Con Gasperini, con più metodologia e disciplina, può crescere ancora. Secondo me con le qualità che ha può giocare anche più avanti e inserirsi di più. Roma sorpresa del campionato? Non parlerei di sorpresa, le basi ci sono, c’è un presidente che ha sempre messo soldi e investito. Io mi aspetto belle cose, sono molto fiducioso…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini? Per me è serenissimo. E’ sereno perchè non crede nelle caz*ate che scrive la stampa, che la Roma ha 100 milioni da spendere in una settimana, che arrivano tre giocatori prima del ritiro…La Roma era con le pezze al…come diceva Ranieri, e la Roma è ancora adesso con le pezze al…non decide lei quando comprare e chi comprare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Secondo me Gasperini non è sereno. Dicevano che sarebbero arrivati tre acquisti prima dell’inizio del ritiro, ma secondo me non arrivano nemmeno prima della fine della settimana, siamo già a mercoledì. Arriveranno, ma quando? A metà agosto?…Gasperini ha bisogno di tre titolari, non di tre rincalzi ma di tre giocatori fondamentali per mettere in campo l’undici titolare…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Che i rinforzi arriveranno mi sembra il minimo sindacale, altrimenti Gasperini toglie lo striscione a Zingonia e riprende possesso dello spogliatoio di Bergamo…Per me è gravissimo che al 16 di luglio Gasp non abbia ancora un giocatore nuovo su cui lavorare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Rios il Benfica c’è, ha presentato un’offerta secca che però non è bastata. La proposta era importante, sia al club, da 25+3, che al giocatore, da 2,5 milioni, ma non è bastata. La situazione ora è di stallo. Quello che è certo è che la Roma deve fare uno sforzo in più. Siamo al bivio: se Rios è l’oggetto del desiderio, devi investire qualche milione in più…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il Palmeiras sperava nell’asta per Rios. Massara è consapevole che entro la fine di questa settimana un segnale, più a Gasperini che alla piazza, lo deve dare. Perchè alla fine degli allenamenti, Gasp va a bussare all’ufficio di Massare per chiedergli: “Allora?”. Se devi rivoluzionare una squadra, la necessità di tempo per sperimentare e approfondire è evidente a tutti. Se dovesse arrivare Rios, deve conoscere i compagni, ambientarsi, capire Konè che tipo di giocatore è… Qualsiasi straniero arrivi in Serie A ha sempre il bisogno di un periodo di ambientamento…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Rios non lo conosco direttamente, mi fido di chi fa questo mestiere. Quando si trova l’accordo con il giocatore ci si sente più tranquilli, ma poi bisogna affrontare situazioni complicate. C’è un’asta in corso: non so quale sia il valore assoluto di questo ragazzo, ma se diversi club insistono e non mollano la presa, vuol dire che ci credono davvero. Mi auguro, però, che ci sia anche un piano B e un piano C già pronti… Anche con l’arrivo di Wesley, sugli esterni non saremmo ancora sistemati. All’Atalanta Gasperini aveva quattro trattori, quattro treni veri e propri, che qui a Roma al momento non ci sono…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “C’è un interesse, seppur vago, da parte della Juventus per Richard Rios. Si è ipotizzato che, in un centrocampo a due con Thuram, potrebbe essere una combinazione molto interessante, viste le caratteristiche fisiche e tecniche di Rios. Tuttavia, la Juve è ancora distante dalla Roma: non ci sono state trattative dirette, ma l’interesse esiste ed è concreto…”

