Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Rios sta combattendo per diventare giallorosso” (VIDEO)

Richard Rios vuole la Roma e sta lottando, esattamente come fa in campo, per arrivare nella Capitale e giocare il prossimo anno con la maglia giallorossa. A riferirlo è Fabrizio Romano su Youtube.

La Roma al momento è ferma a un’offerta di 23-24 milioni con bonus ma non bastano: la trattativa continua. E il Benfica? Al momento dal club portoghese assicurano di non aver avanzato offerte ufficiali per il colombiano, ma non si possono escludere novità nelle prossime ore.

Resta il fatto che Rios le sta provando tutte per andare alla Roma. Ora c’è da capire, conclude Fabrizio Romano, se il club giallorosso sarà in grado di accontentare economicamente il Palmeiras.