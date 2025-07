“Roma, all in su Rios: Gasp alza la voce, Friedkin l’offerta” …

Nessun passo indietro. Almeno per ora. La Roma c’è ancora su Richard Rios, forte della richiesta chiara e netta di Gasperini. Che ieri, racconta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), ha alzato la voce per provare a far chiudere l’affare.

L’allenatore stravede per il colombiano, lo considera (insieme a Wesley) il rinforzo ideale per la sua Roma e vorrebbe essere accontentato. E così da Trigoria, dopo una call con i Friedkin, è arrivato il via libera dei texani ad alzare la proposta al Palmeiras.

Il rilancio di Massara è così formulato, aggiunge il Corriere dello Sport: 28 milioni di euro più 3 di bonus. Una cifra che sfiora i 30 sicuri che pretende il club brasiliano per lasciar partire il proprio gioiello. E il Benfica? Dopo aver speso per Barrenechea, l’investimento Rios appare troppo costoso.

Restano in corsa alcuni club (minori) della Premier, ma per ora nessuno di questi ha scaldato il cuore del mediano. Che ha messo la Roma davanti a tutte. Rios vuole arrivare da Gasp, e spera che la questione venga risolta in settimana. Stessa cosa il tecnico giallorosso che, ribadisce Leggo, non è molto contento di questo avvio di mercato senza rinforzi. Massara vuole fargli tornare il sorriso entro il prossimo weekend.

