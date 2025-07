Gasperini fa sul serio e blinda il ritiro: controlli serrati e niente distrazioni

È cominciata a Trigoria l’era di Gian Piero Gasperini, all’insegna del lavoro duro e della cura maniacale dei dettagli. Il tecnico ha imposto da subito il suo metodo: lunedì è andato in scena il primo giorno di doppia seduta, con i calciatori che hanno dormito al centro sportivo Fulvio Bernardini per essere monitorati in ogni aspetto — alimentazione, riposo, carichi di lavoro.

Come riportato da Il Messaggero (G. Lengua), l’allenamento è stato completamente blindato: vietato l’accesso non solo ai media, ma anche al personale interno. Niente fotografi o operatori video, solo il mister e il suo staff a stretto contatto con la squadra.

La giornata è partita all’alba, con colazione, palestra e poi campo: la mattinata è stata dedicata soprattutto al lavoro atletico, con corse a secco e test fisici per costruire la base aerobica. Dopo pranzo, di nuovo palestra e piscina, prima della seconda seduta sul campo, stavolta con il pallone. Si è passati alla tattica, a partitelle a tema e ad esercitazioni ad alta intensità, tutte monitorate con gps individuali per misurare velocità, accelerazioni e chilometri percorsi.

Per Gasperini, i dati sono fondamentali: servono a valutare il lavoro di ciascun giocatore e a personalizzare i carichi, decidendo su chi aumentare la pressione. E proprio per questo il tecnico sta insistendo con la dirigenza: vuole i nuovi acquisti al più presto, per inserirli subito nei meccanismi di una Roma che ha già cambiato pelle.

Fonte: Il Messaggero