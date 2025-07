El Ayanoui l’alternativa pronta: Massara lo blocca, ma Gasp ha dei dubbi

Il rebus centrocampo verrà sciolto nelle prossime ore, ma resta intricato. Secondo quanto racconta oggi Il Messaggero, il direttore sportivo Massara ha bloccato Neil El Aynaoui del Lens, individuato come piano B in caso di fumata nera per Richard Rios.

Con il club francese sarebbe già stata trovata un’intesa sulla base di 22 milioni fissi più 3 di bonus, per un totale potenziale di 25 milioni. Nonostante l’accordo praticamente definito, Gian Piero Gasperini continua a ritenere Rios la priorità assoluta per rinforzare la mediana.

El Aynaoui, infatti, porta con sé qualche incognita a livello fisico che rende la scelta meno sicura agli occhi del tecnico. Lo scorso anno, aggiunge la Gazzetta dello Sport, doveva andare al Monaco ma non ha superato le visite mediche. Per questo motivo, Massara non molla la pista che porta al Palmeiras: nelle prossime ore è previsto un nuovo rilancio per cercare di convincere il club brasiliano a cedere il colombiano, già d’accordo con la Roma.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport