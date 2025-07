CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 31 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 – Interessa Dorgeles del Salisburgo

Timido interesse della Roma per Nene Dorgeles (22) attaccante esterno del Salisburgo che viene valutato una ventina di milioni: sul maliano c’è anche il Tottenham. (Leggo)

Ore 8:45 – Doppio colpo in attacco

Massara sta studiando la possibilità di un doppio acquisto in attacco: Echeverri (19) del Manchester City in prestito con diritto di riscatto e Fabio Silva (23) del Wolverhampton in prestito con obbligo di riscatto: in quel caso però il portoghese dovrebbe prima rinnovare il suo contratto con gli inglesi. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – L’Atalanta pensa a uno scambio Dovbyk-Scamacca

L’Atalanta è tra i club interessati ad Artem Dovbyk (28) insieme a Milan e Juventus, e i bergamaschi potrebbero avanzare una proposta di scambio con Scamacca (26), attaccante che sogna di tornare alla Roma. (La Repubblica)

Ore 7:20 – Cherubini verso la Sampdopria

Luigi Cherubini (21) è vicino al trasferimento alla Sampdoria. La chiusura sarebbe ormai imminente e questo permetterebbe all’attaccante di continuare la sua esperienza in Serie B, dopo quella della scorsa stagione in prestito alla Carrarese. (Gianlucadimarzio.com)

