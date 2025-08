CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 4 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Nene Dorgeles in pole se il Salisburgo apre al prestito

Echeverri ha detto no al Girona, segnale gradito a Trigoria: il City ora valuta il prestito con diritto di riscatto (con possibile contro-riscatto). Intanto Massara tiene calda la pista Dorgeles Nene (22): il maliano del Salisburgo, 15 gol e 9 assist nell’ultima stagione, può diventare la prima scelta se si apre al prestito. (Corriere dello Sport)

Ore 9:50 – Haidara obiettivo per il centrocampo ma c’è anche il Paris FC

La Roma cerca un altro centrocampista per completare la mediana di Gasperini. Oltre a El Aynaoui, piace Amadou Haidara (27) del Lipsia, valutato circa 20 milioni. I giallorossi puntano a un prestito con diritto di riscatto, ma sul classe ’98 c’è anche il Paris FC. Massara al lavoro per battere la concorrenza. (lequipe.fr)

Ore 8.40 – Per Dovbyk servono almeno 30 milioni

Il futuro di Dovbyk (28) resta incerto: la Roma continua a far sapere che il calciatore non è incedibile, ma che serviranno almeno 30 milioni di euro per non fare minusvalenza. (Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…