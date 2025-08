BALDANZI: “Voglio restare alla Roma, ma non dipende solo da me. Posso fare più gol e più assist”

Tommaso Baldanzi è uno dei protagonisti della prima fase di preparazione estiva sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Dopo la vittoria sul Lens, quinta amichevole e quinto successo consecutivo per i giallorossi, il trequartista ha parlato con i cronisti presenti in Francia facendo il punto sul suo momento, sul mercato e sugli obiettivi della nuova Roma.

Come valuti questa serie di vittorie in amichevole?

«Abbiamo fatto una buona partita. Stiamo mettendo minuti nelle gambe, i carichi di lavoro sono tanti, ma è giusto così. Ci stiamo preparando al meglio perché vogliamo fare una grande annata. E tutto parte da qui.»

La preparazione è stata dura, come ha detto anche Gasperini. Che tipo di lavoro state facendo?

«Abbiamo corso tanto, lavorato molto anche in palestra e stiamo continuando. È fondamentale perché la stagione sarà lunga e impegnativa. Speriamo di andare più forte degli altri.»

Qual è il tuo bilancio personale fin qui? Ti senti cresciuto?

«Sì, mi sento bene, maturo. Mi trovo bene con i compagni e sono pronto a dare tutto per la squadra e per la Roma. Anche l’anno scorso Ranieri parlava della mia maturazione, oggi mi sento ancora più consapevole.»

C’è la sensazione che ti manchi solo qualche gol in più per fare il salto definitivo…

«È vero. Posso e devo fare più gol e più assist. Lo avevo detto già alla fine della scorsa stagione. Penso di aver fatto una buona gara, come tutta la squadra, ma quello è l’aspetto su cui voglio migliorare.»

Ti stai ritagliando spazio sulla trequarti, proprio mentre si parla di un nuovo esterno sinistro sul mercato. Come vivi questa situazione?

«Io mi metto a disposizione del mister per qualsiasi ruolo. Sono contento di essere utile alla squadra. Mi sento bene e spero di continuare così.»

Hai parlato del tuo futuro con Gasperini? Rimarrai alla Roma?

«Spero di sì. Non dipende solo da me, ma io sono pronto a restare. La mia volontà è quella di rimanere.»

Che impressioni hai avuto dalla squadra in queste prime settimane? Si può puntare davvero alla Champions?

«Sicuramente sì. È il nostro obiettivo e ci stiamo preparando forte per raggiungerlo. Il mister ha grandi ambizioni, anche noi. Vogliamo partire bene e disputare una grande stagione.»

Chi saranno le rivali principali nella corsa al quarto posto?

«Le squadre forti sono tante, ogni anno ne spuntano di nuove. Sarà un campionato lungo e difficile. Non possiamo permetterci di lasciare punti per strada.»

Quindi l’obiettivo è partire subito forte, già da Bologna?

«Certo, l’obiettivo è vincere subito.»

Dal campo, come cambia giocare con Dovbyk rispetto a Ferguson?

«Ognuno ha le sue caratteristiche. Sono due grandissimi attaccanti: uno è appena arrivato, l’altro lo conosciamo già. Secondo me possono darci entrambi una mano importante. Le partite saranno tante e c’è bisogno di tutti.»