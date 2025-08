Dovbyk non convince Gasp e il suo staff: può partire dopo un solo anno

Un anno fa era il colpo da copertina del nuovo corso romanista. Oggi, Artem Dovbyk è ancora alla Roma, ma il suo futuro resta sospeso tra il campo e il mercato. Il centravanti ucraino, reduce da una stagione con alti e bassi e da un’estate tutt’altro che brillante, non è più considerato incedibile a Trigoria.

Lo conferma anche l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), che racconta come Dovbyk continui a non scaldare i cuori di Gasperini e del suo staff tecnico. L’attaccante ex Girona non sembra aver dato segnali di cambiamento rispetto a quell’atteggiamento in campo che spesso Ranieri ha criticato.

Per questo motivo, in caso di un offerta per una cifra che non produca una minusvalenza (circa 32 milioni di euro), la sua avventura nella Capitale potrebbe finire dopo appena un anno. Una cessione che aprirebbe nuovi scenari nelle ultime settimane di mercato, con i nomi di Nikola Krstovic e Fabio Silva che sono nella lista della dirigenza ormai da tempo.

Fonte: Il Tempo