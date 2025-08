Roma argentina, Echeverri dice sì: decisivo il pressing di Soulè e Dybala. Ma il City resiste

Un commento, due emoji e il popolo giallorosso è andato in visibilio. È bastato un “Top amigo” firmato Claudio Echeverri sotto il post di Matias Soulé per far impazzire i tifosi romanisti. Non solo per il contenuto, ma per tutto ciò che c’è dietro: la Roma, infatti, fa sul serio per il talento argentino del Manchester City. E il ragazzo, classe 2006, ha già scelto. Vuole la Capitale.

In questi giorni a Trigoria si lavora sotto traccia ma senza sosta per completare l’attacco chiesto da Gasperini. Il tecnico vuole un attaccante di piede destro di qualità sulla trequarti sinistra, capace di strappi, velocità, dribbling e visione. Un nuovo Lookman, ma in salsa giallorossa. E il nome in cima alla lista di Massara è sempre lo stesso: Echeverri.

Il City, che lo ha acquistato dal River Plate per 18 milioni più bonus, è disposto a mandarlo in prestito per fargli mettere minuti nelle gambe. Ma vuole una sola formula: prestito secco. Trigoria, invece, spinge per inserire almeno un diritto di riscatto (o una formula mista con controriscatto), così da evitare il rischio di valorizzare un giocatore senza ritorni, come accaduto con Huijsen. La trattativa resta in salita, ma Massara non molla.

Un assist decisivo sta arrivando proprio dai connazionali già presenti in rosa. Dybala e Soulé, che con El Diablito si sentono spesso, stanno facendo da ambasciatori silenziosi. Non solo chiacchiere da spogliatoio: tra i tre c’è un fitto scambio di messaggi e telefonate. Echeverri ha già espresso un sì convinto alla Roma, mandando segnali anche pubblici sui social, tra like e commenti che non lasciano spazio a interpretazioni. In più, ha seguito (e ricevuto il follow) dalla Joya. Altro indizio, altro mattoncino nel puzzle.

A parlare della sua crescita è stato anche Daniel Brizuela, il capo scout del River che lo scoprì dieci anni fa nella provincia del Chaco: “Appena l’ho visto ho capito che era un prodigio. Tecnicamente è sopra la media, la Roma farebbe un affare gigantesco”.

Ora la palla passa a Massara, che dopo aver investito su Ghilardi e Ferguson sta portando avanti operazioni a basso impatto iniziale, puntando su prestiti con riscatto per non appesantire i conti. Anche Echeverri rientra in questa logica. Il City, per ora, resiste. Ma il ragazzo spinge, Gasperini attende e Trigoria ci crede. Perché dietro quel commento c’è molto più di un like.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport